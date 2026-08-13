Первая онлайн-встреча "Патриотов России" состоится 22 августа

Первая онлайн-встреча федерального форума "Патриоты России" состоится 22 августа - в День государственного флага РФ. На ней полномочный представитель президента РФ в УФО Артем Жога презентует программу и озвучит главные смыслы и приоритетные треки его работы. Начало в 10:00.

Также участники встречи обсудят значение современного творчества в специальной военной операции и как оно помогает сохранять память о подвигах бойцов.

Для участия в событии необходимо зарегистрироваться на сайте Общества "Знание".