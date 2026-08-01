Два автомобиля столкнулись и сгорели в Тюмени

22:47 12 августа 2026
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12 августа в восьмом часу вечера поступило сообщение о ДТП (столкновение двух легковых автомобилей), с последующим возгоранием на улице Федюнинского, 90 в Тюмени.

На место вызова привлекались 2 единицы техники, работали 7 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причины происшествия устанавливают специалисты компетентных ведомств, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

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