Два автомобиля столкнулись и сгорели в Тюмени

12 августа в восьмом часу вечера поступило сообщение о ДТП (столкновение двух легковых автомобилей), с последующим возгоранием на улице Федюнинского, 90 в Тюмени.

На место вызова привлекались 2 единицы техники, работали 7 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причины происшествия устанавливают специалисты компетентных ведомств, сообщили в ГУ МЧС по ТО.