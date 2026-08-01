Госавтоинспекция выявила опасную участок на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск выявлены участки с повышенным риском дорожно-транспортных происшествий, наиболее проблемный из них - на 235-м километре - в этом году там произошло 5 ДТП, в которых получили ранения 9 человек, сообщает ГАИ ТО.

Сотрудники Госавтоинспекции, в том числе руководители территориальных подразделений, а также представители владельца дороги оценивают более 500 км северной трассы, чтобы оценить соответствие ее состояния требованиям безопасности дорожного движения. По результатам обследования будут сформированы предложения по повышению уровня безопасности дорожного движения и переданы владельцу дороги для планирования работы.