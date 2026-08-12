В экопарке "Затюменский" остановится "Музыкальная экспедиция"

Концерт "Музыкальной экспедиции" в Тюменской области состоится 13 августа в 18.00 в Эко-парке "Затюменский". Музыканты приглашают на встречу всех желающих.

Фестиваль "Музыкальная экспедиция" проходит в Тюменской области с 13 по 16 августа. Арт-директор проекта — всемирно известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов. В этом году проект охватит три города региона — Тюмень, Тобольск и Заводоуковск. В составе "Музыкальной экспедиции" — лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тюменской области.

Организатор фестиваля: Тюменское концертно-театральное объединение.