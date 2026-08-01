У тюменца забрали квартиру за постановку на учет иностранцев

15:00 12 августа 2026
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 Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговорил 56-летнего местного жителя к штрафу в 50 тысяч рублей и конфисковал у него квартиру за 
 фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
 
В суде установлено, что с апреля  по ноябрь 2025 года подсудимый предоставлял в уполномоченный орган сведения о прибытии иностранных граждан в собственное жилое помещение, не имея намерения фактически предоставлять его для проживания.
Благодаря незаконной регистрации иностранцы легализовали свое нахождение Российской Федерации.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.

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