Вода в Туре на территории Тюмени опустилась ниже отметки опасного явления

Уровень воды в Туре в полдень зафиксировали на 848 см - это ниже отметки опасного явления на два сантиметра.

"Порог опасного явления Тура преодолела 26 июля и 17 дней была выше этой границы. Пик паводка пришёлся на второе августа, после вода начала отступать. Напор стихии мы выдержали, дамбы и насыпи, которые оперативно возвели, справились со своей задачей. Но тем не менее пока вода окончательно не ушла, важно следить за состоянием защитных сооружений", - сообщил губернатор Александр Моор в "Максе".