В Тюменской области перед выборами проведут адресное информирование избирателей

В Тюменской области с 20 августа стартует адресное информирование избирателей, в рамках проекта "ИнформУИК" члены участковых избирательных комиссий будут навещать жителей, чтобы лично рассказать о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы и Тюменской областной Думы.

У членов УИК при себе будут удостоверение, информационные материалы (приглашения, лифлеты) и бейдж, а также синяя сумка и белая манишка с символикой "ИнформУИК" и Избирательной комиссии Тюменской области.

Всего в проекте задействуют более двух тысяч членов УИК из более чем 400 участковых комиссий в 12 территориях Тюменской области. Информирование продлится до 15 сентября.

Выборы в Государственную Думу девятого созыва и Тюменскую областную Думу восьмого созыва состоятся 18, 19 и 20 сентября.