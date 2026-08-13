Фестиваль сказок народов России проведут в Тюмени

В Тюмени На Цветном бульваре 29 августа состоится открытый детский фестиваль "Жили-Были все народы!". Вход свободный. Начало в 12:00.

В программе - спектакли по мотивам русских, татарских, чувашских, белорусских и казахских сказок, иммерсивные маршруты для детей, творческие мастерские и отдельная зона для малышей до 5 лет. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья подготовят специальный комфортный маршрут. Лучшие участники получат дипломы и наградные статуэтки.

Фестиваль приурочен к Году единства народов России и проходит при поддержке гранта губернатора Тюменской области и комитета по делам национальностей.