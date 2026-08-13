Мать, вовлекшую в сбыт наркотиков сына и его друга, будут судить в Ишиме

В конце февраля 2026 года жительница Тюмени через Интернет нашла подработку у наркодилеров - нужно было распространять наркотики через сеть тайников в Ишиме, к выполнению задачи она привлекла своего 16-летнего сына и его несовершеннолетнего друга. Теперь всю эту группу будут судить по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а горе-мать еще и по статье о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

Как сообщили в СУСК по Тюменской области, 23 февраля фигуранты забрали наркотик из тайника в Тюмени, расфасовали его в 67 свёртков, после этого подростки отправились в Ишим, чтобы разложить расфасованное по тайникам, там их и задержали, а запрещённое к обороту вещество обнаружили и изъяли.

Следственный комитет Российской Федерации предупреждает, что уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в ряде случаев наступает с 14‑летнего возраста. При этом мера наказания за совершение указанных противоправных деяний может достигать вплоть до 20 лет лишения свободы.

Исполнение роли "закладчика" не является способом дополнительного заработка — данное деяние квалифицируется как участие в совершении тяжкого преступления.

Предложения о получении лёгкого заработка в сети "Интернет" должны расцениваться как потенциально противоправные. В случае поступления подобных предложений рекомендуется незамедлительно отказаться от их реализации и проинформировать о случившемся родителей либо обратиться в правоохранительные органы.