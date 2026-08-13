Уральский полпред рассказал, какие спикеры выступят на первом форуме "Патриоты России"

"Патриоты России" не просто форум, а важная площадка для общения с волонтёрами, которые честно служат Родине в регионах страны. Поэтому программу составляем тщательно, подбирая интересных и полезных спикеров, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Имена экспертов, которые выступят в Тюмени 25 августа:

🔺 Александр Моор - губернатор Тюменской области

🔺 Алексей Гореславский - генеральный директор АНО 'Институт развития интернета"

🔺 Юлия Белехова - руководитель Комитета семей воинов Отечества;

🔺 Игорь Угольников - народный артист Российской Федерации, генеральный директор Студии "Военфильм";

🔺 Максим Шоломов - Герой Российской Федерации;

🔺 Андрей Платонов - заместитель директора Национального центра исторической памяти при Президенте России;

🔺 Андрей Руденко - военный корреспондент ВГТРК, директор ГТРК "Донецк";

🔺 Владимир Горох - исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции;

🔺 Рустам Сайфуллин - Герой Российской Федерации.

"Это только часть гостей, которые ответят на вопросы "Патриотов России" в Тюмени. Больше информации будет на сайте форумпатриотов.рф", - отметил Жога.