Уральский полпред рассказал, какие спикеры выступят на первом форуме "Патриоты России"

"Патриоты России" не просто форум, а важная площадка для общения с волонтёрами, которые честно служат Родине в регионах страны. Поэтому программу составляем тщательно, подбирая интересных и полезных спикеров, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Имена экспертов, которые выступят в Тюмени 25 августа:
🔺 Александр Моор - губернатор Тюменской области
🔺 Алексей Гореславский - генеральный директор АНО 'Институт развития интернета"
🔺 Юлия Белехова - руководитель Комитета семей воинов Отечества;
🔺 Игорь Угольников - народный артист Российской Федерации, генеральный директор Студии "Военфильм";
🔺 Максим Шоломов - Герой Российской Федерации;
🔺 Андрей Платонов - заместитель директора Национального центра исторической памяти при Президенте России;
🔺 Андрей Руденко - военный корреспондент ВГТРК, директор ГТРК "Донецк";
🔺 Владимир Горох - исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции;
🔺 Рустам Сайфуллин - Герой Российской Федерации.
"Это только часть гостей, которые ответят на вопросы "Патриотов России" в Тюмени. Больше информации будет на сайте форумпатриотов.рф", - отметил Жога.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru