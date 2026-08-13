Сбер объединил более ста компаний и НКО для развития корпоративного волонтёрства

В Красноярске завершился III Всероссийский слёт волонтёров Сбера. Он объединил более 700 волонтёров банка со всей России, из Беларуси и Индии, а также представителей свыше 100 компаний. За два дня участники обсудили будущее корпоративного волонтёрства и представили новые решения для бизнеса, НКО и регионов.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Масштаб компании измеряется не объёмом чистой прибыли, которую она зарабатывает, а масштабом её добрых дел и проектов. И всё это возможно только благодаря нашим волонтёрам. Я хочу сказать всем вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Хочу пожелать света в вашей душе и чтобы то, что вы вкладываете в эти проекты, возвращалось к вам вдохновением. Пусть оно помогает вам видеть ещё больше возможностей улучшать жизни людей и дарить тем, кто не может сам дойти до вершины горы, лестницу, которая поможет им прийти туда.

Вместе с Благотворительным фондом Сбера "Вклад в будущее" банк представил "Риск-радар" для НКО — инструмент для оценки работы и добросовестности организаций по нескольким критериям. Также на слёте анонсировали запуск "ДоброБоно" — экосистемы поддержки НКО с использованием ИТ- и ИИ-решений и интеллектуального волонтёрства. Банк запустил новое направление волонтёрства. Им станет "Урбанистика счастья в малых городах".

В дни слёта на шести площадках волонтёры Сбера и партнёры помогли преобразить территории общей площадью 45 тыс. гектаров. Также участники слёта моделировали при помощи ГигаЧата в интерактиве от Сберегаем вместе, как будет выглядеть мир их будущего на основании ответов об их повседневных привычках.

Корпоративному движению волонтёров в Сбере уже 15 лет. Сегодня на платформе "Волонтёры Сбера" зарегистрировано 47 тыс. человек. Вместе они ведут 1,4 тыс. проектов по всей стране и помогают 3 млн благополучателей.

В сентябре Сбер запустит традиционную всероссийскую серию экологических и социальных активностей "Пора заботы" — присоединиться сможет любой желающий. Анонсы мероприятий по всей стране, к которым можно присоединиться, будут размещаться в календаре на "Сберегаем вместе".