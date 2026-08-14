Около 405 тысяч тюменцев прошли диспансеризацию за полгода

Почти 405 тысяч человек в регионе прошли диспансеризацию и профосмотры за первые шесть месяцев 2026 года
По результатам обследований выявлено более 33 тысяч заболеваний. Из них порядка тысячи – злокачественные новообразования. Причём большинство обнаружено на ранних стадиях.
Активно проходят жители региона и репродуктивную диспансеризацию. В этом году проверили здоровье почти 138 тысяч мужчин и женщин.
Своевременная диагностика позволяет вовремя выявлять заболевания, а значит – сохранять здоровье. Поэтому мы продолжаем развивать систему диспансеризации. В этом помогают инструменты нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru