Около 405 тысяч тюменцев прошли диспансеризацию за полгода

Почти 405 тысяч человек в регионе прошли диспансеризацию и профосмотры за первые шесть месяцев 2026 года

По результатам обследований выявлено более 33 тысяч заболеваний. Из них порядка тысячи – злокачественные новообразования. Причём большинство обнаружено на ранних стадиях.

Активно проходят жители региона и репродуктивную диспансеризацию. В этом году проверили здоровье почти 138 тысяч мужчин и женщин.

Своевременная диагностика позволяет вовремя выявлять заболевания, а значит – сохранять здоровье. Поэтому мы продолжаем развивать систему диспансеризации. В этом помогают инструменты нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".