Тюменский педиатр рассказала, как подготовить детей к школе

Возвращение к учебному режиму — это не только покупка формы и канцелярии, но и важный этап подготовки здоровья ребенка к новым нагрузкам - врач-педиатр Областной больницы №13 Ираида Осокина рассказала, на что обратить внимание в первую очередь.

После летних каникул организму требуется время для адаптации. Поэтому за одну-две недели до начала учебного года рекомендуется постепенно возвращаться к привычному режиму сна. Школьникам необходимо спать не менее 9–10 часов в сутки, а младшим школьникам — до 11 часов.

Особое внимание стоит уделить питанию. Завтрак перед школой должен быть полноценным и включать белки, сложные углеводы и фрукты. Это поможет ребенку сохранять концентрацию и работоспособность в течение учебного дня.

Не менее важно проверить состояние здоровья ребенка: пройти профилактический осмотр, убедиться, что сделаны необходимые прививки согласно национальному календарю, при наличии хронических заболеваний посетить профильного специалиста.

Также родителям следует помнить о психологической подготовке. Начало учебного года может вызывать у детей тревогу и волнение. Поддержка семьи, спокойные разговоры о школе и позитивный настрой помогут ребенку легче адаптироваться к новым условиям.