Потерявшим из-за паводка дома тюменцам помогут купить новое жилье

09:52 14 августа 2026
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Губернатор Александр Моор подписал постановление, которое предусматривает выплату на капремонт повреждённого паводком жилья и выплату на приобретение или строительство нового жилья — если прежнее было утрачено, разрушено или признано непригодным для проживания.

"На помощь смогут рассчитывать собственники, которые постоянно проживали в пострадавших от паводка домах, в том числе на момент введения режима ЧС, и не имеют в собственности другого пригодного для проживания жилья. После того как жильё обследуют муниципальные комиссии, в органах соцзащиты начнётся приём заявлений на выплаты. Более подробно об условиях их получения – в Информационном центре правительства Тюменской области", - пояснил новые меры поддержки глава региона.

Также пострадавшие вправе получить единовременную материальную помощь на каждого члена семьи в размере 15 675 рублей; выплату в случае частичной утраты имущества – 78 375 рублей или выплату в случае полной утраты имущества – 156 750 рублей.

Теги: Александр Моор , выплаты , паводок
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