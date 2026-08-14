Потерявшим из-за паводка дома тюменцам помогут купить новое жилье

Губернатор Александр Моор подписал постановление, которое предусматривает выплату на капремонт повреждённого паводком жилья и выплату на приобретение или строительство нового жилья — если прежнее было утрачено, разрушено или признано непригодным для проживания.

"На помощь смогут рассчитывать собственники, которые постоянно проживали в пострадавших от паводка домах, в том числе на момент введения режима ЧС, и не имеют в собственности другого пригодного для проживания жилья. После того как жильё обследуют муниципальные комиссии, в органах соцзащиты начнётся приём заявлений на выплаты. Более подробно об условиях их получения – в Информационном центре правительства Тюменской области", - пояснил новые меры поддержки глава региона.

Также пострадавшие вправе получить единовременную материальную помощь на каждого члена семьи в размере 15 675 рублей; выплату в случае частичной утраты имущества – 78 375 рублей или выплату в случае полной утраты имущества – 156 750 рублей.