В Югре построят три падел-теннис центра и термальный курорт

Три падел-теннис центра в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске и один всесезонный термальный курорт в "Барсовой горы" под Сургутом построят инвесторы, земельные участки под строительство им безвозмездно предоставит регион, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Первая инициатива – строительство трех падел-теннис центров в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. Общая мощность сети составит 16 кортов. Помимо возведения самих объектов, будет выполнено благоустройство прилегающей территории. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и сформировать в крупных городах автономного округа современную спортивную инфраструктуру.

Второй проект – создание термального курорта на территории "Барсовой горы" в Сургутском районе. Это будет современный всесезонный комплекс, включающий закрытые и открытые бассейны, зоны отдыха и развлечений, а также водные аттракционы. Он станет новым центром притяжения для жителей региона и повысит туристическую привлекательность нашего региона.

Кухарук отметил, что одобрены обе инициативы, вместе с тем департаменту экономического развития и главам муниципалитетов поручено разработать предложения по внесению в договоры аренды оснований для расторжения в случае нарушения сроков реализации инвестпроектов. Общий объем инвестиций составит более 1,3 млрд рублей.