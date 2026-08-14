Ютэйр возобновит в октябре полеты из Тюмени в Дубай

С 1 октября Utair начнет выполнять ежедневные рейсы в Дубай из Москвы. Со 2 октября программа полетов в ОАЭ возобновится из Тюмени — два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а с 3 октября также будут запущены полеты в Дубай из Сургута — один раз в неделю по субботам.
Билеты уже есть в продаже на сайте utair.ru и в мобильном приложении, сообщили в авиакомпании.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru