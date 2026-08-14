В тобольской "Сказке" из-за отравления хлором двух детей на месяц закрыли "Килиманджаро"

Тобольский городской суд рассмотрел материалы дела об отравлении парами хлора на базе отдыха "Сказка". По итогам разбирательства деятельность корпуса "Килиманджаро" с 4 августа приостановлена на 30 суток.ё

Инцидент произошёл 29 июля - двое детей после посещения бассейна жаловались на першение в горле, а также покраснение и слезотечение глаз. Позднее ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" зафиксировал у отдыхающих отравление парами хлора средней степени тяжести.

Для выяснения обстоятельств территориальный отдел Управления Роспотребнадзора Тюменской области в г. Тобольске, Вагайском, Уватском и Ярковском районах провёл санитарно‑эпидемиологическое расследование. Специалисты осмотрели помещения, изучили документацию, отобрали пробы воздуха в закрытых помещениях и воды из чаши бассейна.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарных требований. В частности, отсутствовал расчёт дозы внесения хлора, а контроль за содержанием массовой доли хлора проводился с помощью тестера, приобретённого на одном из маркетплейсов, — при этом устройство не имело инструкции на русском языке.

По факту выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя Речапова был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. В судебном заседании предприниматель свою вину не признал.

Постановление суда не вступило в законную силу.