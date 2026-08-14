Тюменская область – территория сильных предприятий и трудовых традиций

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Тюменская область отмечает 82 года со дня образования. Для жителей региона эта дата связана не только с историей на карте страны, но и с тем, что формирует повседневную жизнь: работой предприятий, развитием городов и сёл, устойчивостью экономики, трудом людей и доверием к тому, что производится рядом.

АО "Золотые луга" поздравляет Тюменскую область с днём рождения. Для компании этот праздник имеет особое значение: история предприятия неразрывно связана с развитием регионального агропромышленного комплекса, молочной отрасли и сельских территорий.

Сегодня "Золотые луга" – один из крупных производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Производственные площадки компании расположены в муниципальных округах Тюменской области, а продукция ежедневно поступает в торговые сети, магазины у дома, социальные и коммерческие объекты региона. За привычным пакетом молока, кефира, ряженки, творога или сметаны стоит большая команда: сельхозпроизводители, производственные коллективы, технологи, специалисты по качеству, логисты, торговые партнёры.

Особое место в истории компании занимает Молочный комбинат "Ситниковский". Его история началась ещё до образования Тюменской области: сначала это была небольшая маслобойня, затем – молочно-консервное производство. В 1932 году на предприятии провели первую варку сгущённого молока. Позже Ситниковский молочный комбинат стал одним из знаковых предприятий региона и первым в СССР производителем сгущённого молока.

В 2027 году Молочный комбинат "Ситниковский", входящий в структуру АО "Золотые луга", отметит 95-летний юбилей. Сегодня это одно из старейших предприятий Тюменской области, с которым связаны трудовые династии, развитие местной переработки и история региональной молочной промышленности.

Современные "Золотые луга" продолжают эту линию уже в новых условиях. Компания развивает производство, внедряет современные технологии, совершенствует контроль качества, логистику и упаковку, расширяет ассортимент с учётом запросов покупателей. При этом для предприятия остаётся важной связь с территорией: с муниципальными округами, где расположены производственные площадки, с Тюменью как крупнейшим центром потребления, с жителями региона, которые выбирают местную продукцию.

"Тюменская область – сильный, трудолюбивый и очень цельный регион. Его история складывается из больших промышленных проектов, сельского труда, развития городов и сёл, из семейных историй людей, которые здесь живут и работают. Для “Золотых лугов” быть частью этой истории – большая ответственность. Наше предприятие родилось и развивается на тюменской земле, опирается на труд коллективов в районах и доверие покупателей в городах. Мы гордимся тем, что продукцию компании ассоциируют с родным краем. От всего коллектива поздравляю Тюменскую область с 82-летием. Желаю региону развития, благополучия, сильных предприятий, крепких семей и уверенного движения вперёд", – отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

День рождения Тюменской области – повод вспомнить, что сила региона складывается не только из крупных проектов и официальных дат, но и из ежедневного труда тысяч людей. Из тех, кто работает на производстве, принимает сырьё, следит за качеством, доставляет продукцию, выкладывает её на полки, выбирает местное в магазине и передаёт привычку доверять родному производителю следующим поколениям.