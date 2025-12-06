Рост производительности зафиксирован у тюменских предприятий

Семь тюменских предприятий показали существенный рост производительности, что подтверждает позитивные тенденции в экономике региона. Среди наиболее заметных результатов – достижения молочного комбината "Ситниковский", типографии "Флагман" и строительной компании "СтоунСтрой"., рассказали в Региональном центре компетенций.

Каждая из организаций реализовала комплекс мер по оптимизации процессов и повышению эффективности. Компании увеличили эффективность благодаря участию в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Рабочая группа молочного комбината "Ситниковский" получила задачу увеличить выработку на 10%, сократить запасы в производственном процессе и уменьшить время его протекания на аналогичную величину. По итогам работы показатели превзошли ожидания: выработка выросла на 19%, запасы сократились на 50%, а время протекания процесса уменьшилось на 17%.

Типография "Флагман" также продемонстрировала значимый прогресс. Время выполнения заказа от клиента до натяжки баннера снизилось на 20%, а выработка увеличилась более чем на 25%. Благодаря улучшению производственных процессов предприятию удалось повысить скорость и качество выполнения заказов, что укрепило конкурентные позиции на рынке.

Строительная компания "СтоунСтрой" показала наиболее впечатляющую динамику: ключевой показатель выработки увеличился в 2,5 раза. Кроме того, время протекания основных процессов сократилось на 65%, что почти в три раза улучшило эффективность операционной деятельности компании, - сообщает Тюменская область сегодня.