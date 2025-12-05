Тюменцам предлагают поучаствовать в создании генеративного ковра

10:00 05 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменское музейно-просветительское объединение вместе со Сбером запускают проект по созданию генеративного ковра. В основу дизайна хотят "вплести" впечатления, эмоции и семейные истории горожан и туристов, а изготовит ковер Сибирская ковровая фабрика.

Для участия посетите выставку "Сибирский махровый ковер" в Музейном комплексе имени Ивана Словцова и поделитесь впечатлением в книге отзывов на выставке или онлайн в социальных сетях, используя хэштег #НитиСибири.

Нейросеть Kandinsky проанализирует истории, эмоции, образы и создаст дизайн ковра.

Теги: информационные технологии , Музейный комплекс имени Словцова , ремесло
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025