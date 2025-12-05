Тюменцам предлагают поучаствовать в создании генеративного ковра

Тюменское музейно-просветительское объединение вместе со Сбером запускают проект по созданию генеративного ковра. В основу дизайна хотят "вплести" впечатления, эмоции и семейные истории горожан и туристов, а изготовит ковер Сибирская ковровая фабрика.

Для участия посетите выставку "Сибирский махровый ковер" в Музейном комплексе имени Ивана Словцова и поделитесь впечатлением в книге отзывов на выставке или онлайн в социальных сетях, используя хэштег #НитиСибири.

Нейросеть Kandinsky проанализирует истории, эмоции, образы и создаст дизайн ковра.