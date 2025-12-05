В Белоруссии прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Тюменью

Белоруссия планирует расширить авиасообщение с Россией и, в частности, с рядом регионов, в том числе Тюменской областью, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в четверг на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, пишет РИА Новости.
"Планируем и дальше расширять авиасообщение между нашими странами, в том числе между областными городами Беларуси и регионами Российской Федерации. Надеемся на скорое открытие новых рейсов из Минска в Краснодар, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень и Ростов-на-Дону. Называю те города, по которым идет активная работа прямо сейчас", - цитирует слова Крутого информагентство.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru