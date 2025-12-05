В Белоруссии прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Тюменью

09:15 05 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Белоруссия планирует расширить авиасообщение с Россией и, в частности, с рядом регионов, в том числе Тюменской областью, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в четверг на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, пишет РИА Новости.

"Планируем и дальше расширять авиасообщение между нашими странами, в том числе между областными городами Беларуси и регионами Российской Федерации. Надеемся на скорое открытие новых рейсов из Минска в Краснодар, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень и Ростов-на-Дону. Называю те города, по которым идет активная работа прямо сейчас", - цитирует слова Крутого информагентство.

Теги: авиация , Белоруссия , рейсы , РИА Новости
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025