В Белоруссии прорабатывают возможность запуска авиасообщения с Тюменью

Белоруссия планирует расширить авиасообщение с Россией и, в частности, с рядом регионов, в том числе Тюменской областью, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в четверг на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, пишет РИА Новости.

"Планируем и дальше расширять авиасообщение между нашими странами, в том числе между областными городами Беларуси и регионами Российской Федерации. Надеемся на скорое открытие новых рейсов из Минска в Краснодар, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень и Ростов-на-Дону. Называю те города, по которым идет активная работа прямо сейчас", - цитирует слова Крутого информагентство.