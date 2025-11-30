Стало известно, какая погода будет в Тюмени через 10 лет

Синоптик Илья Винштейн рассказал, какая погода будет осенью в Тюмени через 10 лет. Дело в том, что прошлогодний, как и этот, ноябрь тоже был аномально теплым.

– Через 10 лет будет примерно то же самое, только чуть теплее. Для климата 10 лет – это не очень большой срок. Официально климат усредняется за 30 лет. Морозов будет еще меньше, а оттепелей больше. Осадки в межсезонье все чаще будут выпадать в смешанной фазе из-за слабоположительных температур, - сообщает Мегатюмень.

По его словам, статистика показывает, что климатическая зима постепенно "скукоживается". Ее продолжительность сокращается за счет ноября и марта.

– Это самые быстро теплеющие месяцы в наших широтах. Например, в Тюмени в период с 1961 по 1990 годы средняя температура ноября составляла -6,9 °C, а в период с 1991 по 2020 годы уже -6,6 °C, – отметил тенденцию Илья Винштейн.