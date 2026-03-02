Родители могут получить 10 тысяч Спасибо за пополнение детских карт

Сбер разыграет 10 млн бонусов Спасибо среди родителей за пополнение детских карт. Чтобы подтвердить участие, родителю необходимо принять правила акции в приложении Сбербанк Онлайн и пополнить счёт детской СберКарты на сумму от 2 000 рублей со 2 марта до 30 апреля 2026 года. В рамках акции тысяча победителей, которые пополнили детскую СберКарту своего ребенка, получат по 10 000 бонусов Спасибо.

Для новых клиентов условия остаются теми же, однако для участия необходимо предварительно оформить и получить детскую карту.

Детская СберКарта — это полноценный платёжный инструмент, который помогает ребёнку осваивать финансовую грамотность под контролем родителей. Взрослые могут отслеживать операции в режиме реального времени, устанавливать лимиты и при необходимости управлять доступом к карте. В приложении СберKids детям доступен виртуальный ассистент СберКот, который помогает ставить финансовые цели и в простой форме объясняет, как работают деньги. Пополнение детской карты является не только условием участия в розыгрыше, но и дополнительным поводом для семейного диалога о планировании бюджета.

Бонусы Спасибо можно использовать у более чем 140 партнёров программы лояльности банка, включая супермаркеты, сервисы доставки и АЗС. Один бонус равен одному рублю скидки, при этом бонусами можно оплатить до 99% стоимости покупки.

Итоги розыгрыша подведут в мае 2026 года, а бонусы Спасибо победителям будут начислены на бонусный счет родителя до 1 июня. Подробная информация об акции размещена на сайте банка.