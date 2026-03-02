В аэропорту Тюмени задерживаются рейсы в Сочи, Пхукет и Махачкалу

15:04 02 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На вылет в тюменском аэропорту "Рощино" задерживается рейс в Пхукет авиакомпании Azur Air, рейс в Сочи (АК "Икар" и Nordwind Airlines) и рейс в Махачкалу (Red Wings). 

Самолет Azur Air, который должен был прибыть в Тюмень из Пхукета 1 марта в 21.05, ожидают в 17.50.

На прилет из Сочи с задержкой в 18 часов ждут совмещенный рейс АК "Ямал" и "ЮТэйр" и с опозданием более чем в 16 часов рейс АК "Икар". Еще один совмещенный рейс АК "Ямал" и "ЮТэйр" по расписанию должен прилететь в 16.25, теперь время его прибытия сдвинулось на 19.21.

Теги: Рощино , Сочи , аэропорт , рейсы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026