Тюменский филиал фонда "Защитники Отечества" помог решишь бойцам и их семьям 98% вопросов

Основные итоги работы филиала фонда за все время - это количество положительно решенных вопросов. По итогам 2025 года всего за это время поступило более 35 тысяч вопросов от ветеранов боевых операций, семей погибших и членов семьи пропавших без вести, сообщила руководитель филиала Динара Поштаренко.

"98% вопросов благодаря межведомственным взаимодействиям удалось решить положительно. Что самое важное в нашей работе, это тесная работа с исполнительными органами власти, с правительством ТО, с представителями федеральных властей, которые находятся в регионе, с нашими общественными организациями, с нашими подопечными, которые успешно выигрывают гранты и губернатора, и президентские гранты. Для них совместно реализуем очень много проектов в партнерстве с фондом, которые направлены на психологическую поддержку, организацию культурных, досуговых и спортивных мероприятий для наших ветеранов и для членов их семьи", - отметила Поштаренко.