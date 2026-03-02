"Ютэйр" отменил все рейсы в Дубай и из него до снятия ограничений

08:06 02 марта 2026
В связи с временным закрытием воздушного пространства ОАЭ авиакомпания Utair вынуждена отменить рейсы в/из Дубая до снятия ограничений, сообщили в пресс-службе АК.

Пассажиры отменённых рейсов могут перенести билет на другую дату после возобновления полётов или оформить возврат средств.

По вопросам обмена и возврата билетов пассажирам оказывается помощь в чатах поддержки в Telegram, "ВКонтакте", MAX

После снятия ограничений Utair возобновит выполнение рейсов. Пассажирам будет направлена дополнительная информация по каждому бронированию.

