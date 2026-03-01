Сибирский говор в моде: экскурсовод из Тюмени учит туристов местным словечкам

Историк Оксана Климерова нашла свой путь к счастью через старинные сибирские слова. Она призналась: чтобы увлечь туристов историей края, ей приходится быть не только рассказчиком, но и исследователем фольклора, и даже артисткой.

Самый необычный инструмент в арсенале экскурсовода – это словарь сибирских говоров. На своих театрализованных экскурсиях в образе жены ямщика Евдокии Семёновны Оксана предлагает гостям угадать значение слов, которые использовали их предки.

– Очень кстати приходятся местные словечки: бакулка, потеребенькать, померекать. Диалектизмы Западной Сибири – одна из игр, которые я провожу с туристами.

Выясняется, что "бакулка" – это небольшой деревянный брусок, "потеребенькать" – значит теребить или дергать, а "померекать" – думать. Такая лингвистическая разминка неизменно вызывает живой отклик у гостей города.

Путь в профессию был долгим: с филологическим образованием Оксана успела поработать в музее, юристом и чиновницей, пока не решила следовать принципу "счастье – делать то, что хочется". Переломным моментом стала поездка в московский парк "Зарядье", где тюменские гиды в купеческих образах представляли регион столичной публике.

Сегодня Климерова развивает сельский туризм. В музее-усадьбе "Дом колхозника" в Маранке гости учатся прясть, добывать волокно из крапивы и пробуют сибирскую выпечку. В проекте заняты местные жители – от главы поселения до библиотекаря, - сообщает Тюменская область сегодня.