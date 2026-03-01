Если штраф спорный: что делать и как добиться справедливости

Автомобилисты сталкиваются с тем, что не могут оплатить парковку из-за отсутствия интернета, а потом получают штрафы за нарушение.

Юрист Александр Бударагин рассказал, что в такой ситуации оспорить штраф вполне реально, так как отсутствие вины водителя является ключевым фактором.

По мнению экспертов, если оплата парковки не была произведена исключительно по причине технических неисправностей, например, не работающее приложение, отсутствие интернет-соединения или сбои в работе паркомата, это признается веским основанием для отмены постановления.

"Если оплата парковки не была произведена по причине технических сбоев, это может служить основанием для оспаривания штрафа. В таких случаях рекомендуется собрать доказательства невозможности оплаты: скриншоты сообщений об ошибке или даже показания свидетелей", — комментирует юрист Александр Бударагин.

Процесс обжалования регламентируется Кодексом РФ об административных правонарушениях и требует строгого соблюдения сроков. Первое, что нужно сделать – оплатить подать жалобу в орган, выписавший штраф. В нем нужно подробно изложить обстоятельства и приложить зафиксированные доказательства сбоя, - сообщает АиФ-Тюмень.