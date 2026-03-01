Беременность без лишних рисков: как грамотно поддержать иммунитет будущей маме

В период беременности иммунная система работает иначе: она мягко перестраивается, чтобы поддерживать и маму, и малыша. Чувствительность к инфекциям может ощущаться сильнее — и это норма.

"Лучшее, что можно сделать для иммунной защиты в этот период — укреплять текущее состояние организма. Это сон и восстановление, сбалансированное питание с достаточным количеством белка, адекватный питьевой режим. Отдельно важно вовремя выявлять и корректировать дефициты, прежде всего железа и витамина D, но только по результатам анализов и рекомендации врача. "Контроль хронических заболеваний помогает минимизировать риск их обострения", — объяснила Роза Левоновна Торосян, врач-акушер-гинеколог акушерского отделения № 2 Родильного дома № 3.

Случай из практики: пациентка поступила в роддом №3 в экстренном порядке в первом периоде родов с низким уровнем гемоглобина на фоне многолетней хронической железодефицитной анемии, терапию которой ранее не принимала.

Роды прошли без осложнений. В послеродовом периоде состояние ухудшилось. У пациентки появилась слабость, головокружение, шум в ушах. По результатам обследования выявлена анемия тяжёлой степени. Пациентке была оказана вся необходимая помощь. Состояние мамы стабилизировалось и сейчас она вместе с ребенком выписаны домой.

В послеродовой период особенно важно беречь себя и не заниматься самолечением, - сообщает Мегатюмень.