Орган удалось спасти: в тюменском Медгороде провели сложную операцию пациентке с онкологией

57-летняя женщина и не подозревала, что плановый визит к врачу в рамках диспансеризации приведет к необходимости хирургического вмешательства.

Жалоб на здоровье не было, чувствовала себя хорошо. Однако во время ультразвукового сканирования в поликлинике по месту жительства врачи заподозрили наличие опухоли правой почки.

Тюменку направили в Медицинский город, где специалисты провели более детальное обследование, уточнив распространённость опухоли и исключив наличие метастазов в лёгких. На консилиуме врачи-онкологи приняли решение о проведении высокотехнологичной лапароскопической операции, - сообщает Надежда Унгефуг, пресс-секретарь МКМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).

"К счастью, нам удалось сохранить почку, выполнив удаление только опухоли. По результатам морфологического заключения, у пациентки оказалась злокачественная опухоль первой стадии. Она не нуждается в послеоперационном противоопухолевом лечении и находится под диспансерным наблюдением врача-онколога с регулярным прохождением необходимых анализов и обследований", — отметил врач-онколог отделения онкоурологии Медицинского города Артём Кельн.