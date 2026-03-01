Огородный старт дан: начинается горячая пора посева рассады

Садоводам рекомендуется проверить свои запасы семян. Если семена долгое время пролежали на полке, и есть сомнения в их пригодности, агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, рекомендуют проверить их на жизнеспособность.

Семена огурцов, патиссонов, дыни, арбуза, кабачков и тыквы имеют более длительный период хранения, около 7 лет. До 5 лет хранятся семена редиса, репы, баклажанов, свеклы, капусты белокочанной, томатов. Морковь, петрушка, лук репчатый, перец, салат имеют срок годности 3-4 года. Меньше всего хранятся семена укропа, сельдерея, около двух лет. Лучше всего семена содержать при температуре около 15-17 градусов и пониженной влажности, 6-7%.

"Практическим опытом можно проверить наиболее здоровые семена, которые пойдут на посадку. Растворите чайную ложку поваренной соли в стакане воды, поместите в этот раствор семена, и оставьте в емкости на 10-15 минут. Жизнеспособные семена опустятся на дно, а пустые и нежизнеспособные останутся на поверхности. Далее сливаем воду с всплывшими семенами, а оставшиеся промываем проточной водой и выкладываем на полотенце, для просушки", - говорят эксперты.

Также можно провести проращивание семян на влажных ватных дисках или бумажных полотенцах. Разложить их на увлажненном материале, накрыть сверху таким же слоем и поместить в любой контейнер с крышкой. Емкость нужно держать в теплом темном месте с температурой около 25 °C. Раз в два дня осматривать, следить за влажностью, чтобы семена не сгнили от переизбытка воды, - сообщает КП-Тюмень.