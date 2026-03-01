Интеллект в плюс: победы на олимпиадах принесут абитуриентам до 10 дополнительных баллов в тюменских вузах

Участвуя в олимпиадах, абитуриенты могут получить доп. баллы в качестве индивидуальных достижений в вузах Тюмени.

Так, наличие диплома победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад Минобрнауки РФ при поступлении в Тюменский государственный университет дадут 10 баллов. За другие олимпиады и конкурсы - 3-5 баллов.

В Тюменском индустриальном университете победители получат 10 баллов, призеры, то есть занявшие 2 и 3 места, - 5 баллов. Кроме того, есть перечень других конкурсов и проектов, за которые добавят 5 и 3 балла соответственно. Список достаточно большой.

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала А.И. Прошлякова добавят 7 и 5 баллов победителям и призерам.

В Тюменском государственном медицинском университете будут поощрены 10 баллами победители и призеры областного научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее" по профильным направлениям, а также победители областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии.

В Тюменском государственном институте культуры на 5 баллов могут рассчитывать победители олимпиад. Победители и призеры Всероссийского конкурса "Большая перемена" - на 5 и 3 балла, - сообщает Вслух.ру.