В Ялуторовском музее с размахом отпраздновали Масленицу

В музее "Торговые ряды" г. Ялуторовска прошла ежегодная программа культурного проекта "Масленица в музее".

Гостям предложили насыщенную программу: познавательные экскурсии, тематические выставки, мастер-классы по выпечке блинов и традиционное чаепитие. Например, на экскурсии "О чайниках и чае" посетители узнали о традициях заваривания чая, разнообразии чайной посуды, самоварах и о том, как чай стал неотъемлемой частью русского гостеприимства.

Мастер-класс "Сибирский блин" познакомил с историей праздника и традициями выпекания сибирских блинов и позволил оценить их замечательный вкус. Формат позволил по-новому взглянуть на знакомый праздник – через опыт, участие и диалог.

В этом году Масленица собрала рекордное количество посетителей. В музей пришли жители Ялуторовска, а также гости из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Москвы других городов. Всего программу посетили более 2,5 тысяч человек.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.