Медиакоманда Тюмени представила визуальную концепцию бренда Межуниверситетского кампуса

Тюменцы разработали концепцию фирменного стиля будущего Межуниверситетского кампуса. Авторами проекта выступила местная медиакоманда. Центральным элементом визуального образа стал буй — символ формирующегося образовательного пространства. Посмотреть примеры решений можно в группе "Медиацентр | Тюмень".

В основу фирменного стиля легла идея навигации и движения: на водных путях буй предупреждает о рисках и указывает безопасное направление. В концепции кампуса данный образ транслируется как ориентир, помогающий студентам в определении профессиональной и жизненной траектории.

Команда представила макеты сувенирной продукции, демонстрирующие воплощение внешнего оформления. Среди них — толстовка с надписью "В движении — сила", картхолдер "Мой курс — на результат", брелок "Знания в дело", коврики для компьютерной мыши с надписями "Тюменский кампус" и "Учись. Создавай. Внедряй", а также значки с изображением буя и других визуальных элементов. Слоганы отражают ценности будущего образовательного кластера.

"Мы хотели не просто показать, какую сувенирную продукцию можно выпустить с изображением символа кампуса. Постарались объяснить языком дизайна и текстов, что буй — это про умение искать путь и способность сохранять равновесие. Наш проект показывает, что символика кампуса может органично войти в повседневную жизнь тюменских студентов", — поделилась с редакцией Moi-portal.ru Валерия Иванова, руководитель Медиацентра общественных пространств Тюменской области.

Межуниверситетский кампус в Тюмени создается в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" по поручению Президента России, - сообщает Мо-портал.ру.