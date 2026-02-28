В школе тюменского посёлка открылась уникальная музейная экспозиция

Выставка с символичным названием "Память не уходит в отставку" стала продолжением Музея Боевой Славы в первом корпусе Московской средней школы, который хранит в себе многолетнюю историю поискового отряда "Аэлита". Основу новой экспозиции составили находки, собранные поисковиками после возобновления деятельности отряда в 2023 году.

Посетителям представлены фотографии с археологических экспедиций, находки с мест сражений, обнаруженные в Ленинградской и Новгородской областях, а также личные вещи солдат. Каждый экспонат — свидетель и частичка летописи Великой Победы.

Проект поддержал Александр Шарий, генеральный директор кондитерского цеха "Бисквитный двор". В традиционном формате "Классной встречи" ученики обсудили с Александром Владимировичем важность сохранения исторического наследия, - сообщили в пресс-службе главы Тюменского муниципального округа.

