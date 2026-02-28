Как работают вместе врождённый и приобретённый иммунитеты — объяснил врач

Механизм работы врожденного и приобретенного иммунитетов рассказал заведующий отделением медицинской профилактики Городской поликлиники №8 Егор Витальевич Черкасов.

Врожденный иммунитет дается нам с рождения и передается по наследству. Это неспецифическая защита: она реагирует на любой подозрительный объект мгновенно. Кожа, слизистые оболочки, белки крови и особые клетки-фагоциты — это инструменты врожденного иммунитета. Он работает быстро, пытаясь уничтожить вирус или бактерию в первые же часы после контакта. Однако у него есть минус — отсутствие "памяти". Если тот же вирус атакует снова, врожденный иммунитет будет бороться с ним точно так же, как в первый раз, не учитывая прошлый опыт.

Приобретенный иммунитет формируется в течение всей жизни. Когда врожденный иммунитет не справляется, в дело вступает приобретенный (адаптивный). Клетки иммунной системы "изучают" врага и создают против него точечное оружие — антитела. Этот процесс занимает больше времени (от нескольких дней до недель), но он невероятно эффективен. Главная сила приобретенного иммунитета — память. Клетки "запоминают" возбудителя, и при повторной встрече уничтожают его мгновенно, - сообщает КП-Тюмень.

Егор Витальевич Черкасов: "Многие полагают, что врожденного иммунитета достаточно, чтобы справиться с любой инфекцией. Однако против таких серьезных врагов, как вирус гриппа, пневмококк или клещевой энцефалит, "базовых" настроек организма часто не хватает, — поясняет врач-терапевт. — Приобретенный иммунитет — это наше эволюционное преимущество. Мы в Городской поликлинике №8 всегда подчеркиваем: вакцинация — это самый гуманный и эффективный способ "обучить" свою иммунную систему. Прививка создает клетки памяти без риска самой болезни. Важно помнить, что обе системы — и врожденная, и приобретенная — работают как единое целое".