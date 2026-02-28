В Тюмени состоялись благотворительные спектакли

150 человек посетило благотворительные спектакли "Все, что помню руками" и "Бриллиантовое колье на высокой груди" в Театральном центре "Космос" в феврале.

19 февраля состоялся спектакль "Все, что помню руками". Участницы театральной студии старшего поколения "Мари Ванна" рассказали о судьбах своих предков в годы Великой Отечественной войны. Главным образом постановки стал узел, символизирующий связь и передачу опыта между поколениями. Особенность спектакля — диалог с залом: актрисы предложили зрителям поделиться своими историями. Режиссер спектакля — Аэлита Садретдинова. Проект реализован при поддержке гранта Губернатора Тюменской области.



Публика поблагодарила создателей за бережное сохранение памяти и возможность прикоснуться к истории. Зрители оценили режиссерское решение передать рассказы актрис через монологи. Также они отметили, что участницам студии удалось показать сплоченность людей перед лицом общей беды.

21 февраля Центр помощи "Милосердие" показал постановку "Бриллиантовое колье на высокой груди". Актерами стали волонтеры, среди которых люди различных профессий, а также студенты и школьники. Спектакль обращает внимание на тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Главный герой — нищий, помогающий каждому прохожему, несмотря на негативное отношение людей. Своим примером он показывает, что человек становится богаче душой и сердцем, оказывая помощь другим. Режиссер спектакля — Ева Решетник.

В программу также вошел концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Для гостей выступили подопечные Центра помощи "Милосердие" с песнями, стихами и танцевальными номерами. На мероприятии все желающие могли поддержать деятельность организации.

Команда центра помощи "Милосердие" поблагодарила за работу режиссера Еву Решетник, психологов Татьяну Сатюкову и Екатерину Носыреву, а также преподавателя ЛФК Николая Штеймана. Организаторы мероприятия рассказали, что подготовка к концерту заняла долгое время. Сначала подбирали репертуар, далее последовали репетиции, где подопечные центра учились держаться на сцене и оттачивали навыки пения и танцев. Зрители оценили концертную программу и отметили высокий уровень подготовки артистов, - сообщает Мегатюмень.