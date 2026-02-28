Букет без переплаты: как сэкономить на цветах к 8 Марта

Флорист Анастасия Грамова рассказала, в преддверии праздника стоимость букетов может вырасти на 13%. Однако сэкономить на букете все-таки можно.

"Избегайте ажиотажа в крупных сетевых магазинах — цены там традиционно выше. Небольшие цветочные лавки и базары предлагают более привлекательные варианты, особенно ближе к концу праздника, когда продавцы стремятся распродать остатки. Но лучше всего оформить заказ на 8 Марта заранее — хотя бы за одну-две недели, чтобы зафиксировать цену. Это поможет сэкономить до 35%. Чтобы получить максимальную выгоду — оформите доставку цветов у флористов, которые предоставляют услугу „букеты для интерьера“ по оптовой цене. Сейчас на нашем рынке это новая мода, так как люди стали чаще покупать цветочные композиции для „настроения“", — поделилась Анастасия.

Громова также советует обращать внимание на сезонные цветы, например, тюльпаны, гиацинты, нарциссы, ирисы, они дешевле, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Попросите флориста собрать их по спирали: начать надо с первого цветка, разместив его вертикально. Затем каждому последующему стеблю придать небольшой наклон таким образом, чтобы верхняя часть цветка уходила влево от центра, а нижняя — вправо. Такой метод сборки придает букету объем, — говорит Анастасия. — Сберечь деньги поможет еще один лайфхак — минималистичная оберточная бумага или даже джутовая бечевка".