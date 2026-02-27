Вкладчики пошли в инвесторы

Финансисты фиксируют рост в 40% спроса на вклады в сочетании с ценными бумагами. Со снижением ключевой ставки вкладчики начали подыскивать другие инструменты, которые помогут сохранить прежний доход от накоплений. По данным ВТБ, активно комбинировать инструменты и перекладывать средства стали состоятельные клиенты. Так, в прошлом году они перенесли с закрываемых вкладов в инвестиционные продукты более 226 млрд рублей, а их совокупный портфель превысил 2,6 трлн рублей. На тех, кто одновременно держит депозит и инвестирует, приходится уже половина общего портфеля рублевых вкладов состоятельного сегмента.

"Растущий спрос на комплексные финансовые решения говорит об укреплении тренда на сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию. В 2026 году ожидаем продолжение перетока средств с депозитов и накопительных счетов в инвестиционные продукты. Только у нас он может составить до 1 трлн рублей", – прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.

Эксперт отмечает, что к традиционно популярным инструментам инвестирования, таким как облигации, облигационные фонды и фонды денежного рынка теперь постепенно добавляются фонды недвижимости.