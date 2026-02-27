Родительские комитеты могут получить до 2 млн рублей на реализацию проектов

Российское общество "Знание" при поддержке Минпросвещения РФ открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2026 году образовательные организации при заполнении заявки будут использовать систему "Электронный бюджет". Ознакомиться с правилами и заполнить анкету на участие можно на сайте Знание.Родители до 15 мая, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УрФО.

По итогам первых двух сезонов организаторы получили более 15 тысяч заявок из 89 регионов России. Победителями стали 1215 проектов, а всего участие в конкурсе приняли более 22% всех школ страны. В их числе инициативы родителей из Тюменской области. Так, в первом сезоне денежных премий удостоены проекты "Создаем будущее вместе" школы № 43 Тюмени имени Виктора Ивановича Муравленко, "Семейная зарница: Путь к Победе" Усовской средней общеобразовательной школы, а также "Мужской разговор. Клуб отцов" школы села Упорово. По результатам второго сезона конкурса победу одержали 6 инициатив региона. Среди них – проекты "Семейная экспедиция на малую родину героя-земляка А. Г. Филонова" Омутинской школы №2, центр семейного чтения "Родительский меридиан" Емуртлинской школы, "Твой выбор" Ишимского лицея им.Е.Г.Лукьянец и другие.

В новом сезоне ключевые этапы конкурса останутся без изменений, родительские комитеты общеобразовательных организаций смогут подать свои заявки с 26 февраля по 15 мая. Далее проекты оценит единый экспертный совет. До конца июня список победителей утвердят на заседании Всероссийского родительского комитета. Выигравшие проекты получат премии в июле, а реализовать свои инициативы и отчитаться о результатах родителям необходимо будет до декабря 2026 года. Для победителей предусмотрена единая категория призового фонда: от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

Среди нововведений этого сезона – дополнительное тематическое направление для проектов по социализации подростков из группы риска. Такие инициативы по задумке организаторов позволят подросткам стать более психологически устойчивыми, выработать навыки конструктивного взаимодействия с социальной средой на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Остальные тематические направления останутся неизменными: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей.

В составе Всероссийского родительского комитета 52 человека, в том числе учителя и советники директоров по воспитанию, победители конкурса "Это у нас семейное" АНО "Россия – страна возможностей". К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А.П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров лично присутствовали на первом заседании. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.