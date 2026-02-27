В Тюмени наградили победителей XI конкурса социальных проектов "Синергия Сибири"

Фото Дениса Моргунова, «Тюменская область сегодня»

В областной столице подвели итоги XI конкурса социальных проектов "Синергия Сибири". Организаторы и участники отметили, что прошедший 2025 год, объявленный Годом защитника Отечества в России и Годом героев в Тюменской области, стал временем невероятного единения и самоотверженной работы некоммерческого сектора, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

В форуме, посвященном итогам XI конкурса социальных проектов общественных объединений Тюменской области "Синергия Сибири", участвовали волонтеры, руководители НКО и представители власти. Открывая мероприятие, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев приветствовал собравшихся и назвал их "цветом некоммерческого сектора" и людьми с огромным сердцем. Он подчеркнул, что их работа сегодня важна как никогда.

"Мы чрезмерно рады приветствовать вас, представители, как мы называем, третьего сектора. Людей, которые делают добрые дела, которые помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Каждый из вас, независимо от национальности, вероисповедания, профессии и возраста, доказывает, что общество и государство едины в стремлении добиться поставленных целей. Очень сложно подводить итоги и выявлять победителей, потому что все, кто принимал участие в конкурсе, – это действительно цвет социально ориентированных организаций", – отметил Геннадий Николаевич.

Заместитель председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин в приветственной речи напомнил, что регион только что перешагнул в новый, объявленный президентом России Год единства народов. Он поблагодарил волонтеров за тонны гуманитарных грузов и десятки конвоев, отправленных на передовую, подчеркнув, что именно в такой сплоченности кроется настоящая сила страны.

"Мы знакомы с вами по добрым делам, по мероприятиям, которые вместе проводили. Мы все – одна большая многонациональная семья, которая сплочена и работает вместе. Мы вместе с вами поддерживали наших защитников, наших героев, отправляли тонны гуманитарного груза. И мы вошли в год единства народов России, чтобы дальше так же трудиться. Потому что вместе мы – огромная сила", – подчеркнул Роман Малыгин.

Председатель комиссии по поддержке НКО и развитию добровольчества Общественной палаты Светлана Ярославова рассказала, что в этом году конкурс, проходивший на цифровой платформе "Синергия Сибири", собрал более ста проектов. Она отметила, что 2025 год открыл для общества новый социальный пласт – волонтеров тыла, чья самоотверженность и душевная теплота стали настоящим феноменом.

"Как социолог я хочу сказать, что мы открыли для себя новое сообщество людей, которые своим бескорыстием и душевной теплотой нас просто поразили. Это волонтеры СВО, создавшие новую героику тыла. Люди, которые изготовили, разработали и отправили на линию боевого соприкосновения более 100 видов изделий. Наибольшее количество сильнейших проектов в этом году прошло именно по номинации патриотических проектов и поддержки участников СВО. Все они сегодня здесь", – рассказала Светлана Борисовна.

В рамках форума прошла презентация 10 лучших инициатив. Участники представили проекты самого разного масштаба – от проведения уроков мужества для школьников до производства сухих супов и адаптивного фитнеса. Например, участники волонтерской группы "Поможем СВОим" из Заводоуковска, ставшие обладателями Гран-при, рассказали, как за 2025 год приготовила для бойцов более 120 тысяч порций супов. Активисты из Голышманово поделились опытом проведения тематических классных часов о Великой Отечественной войне, завершив свое выступление исполнением легендарной "Катюши" вместе с Геннадием Чеботаревым и с залом.

Форум завершился церемонией награждения победителей в номинациях "Бронза", "Серебро", "Золото" и вручением высшей награды – Гран-при. Специального признания удостоился и самый юный участник форума – четвероклассник Алексей Вебер, создавший макет "Курская битва".

После официальной части для гостей открылась выставка, где каждый желающий мог познакомиться с уникальными изделиями и результатами работ участников.