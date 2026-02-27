Наталье Мелкобродовой в Тюмени вручили награду за волонтерство и милосердие

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова и глава города Максим Афанасьев на февральском заседании думы вручили Наталье Мелкобродовой почетный знак Тюменской городской думы "За волонтерство и милосердие".

Наталья Мелкобродова работает преподавателем в ТюмГУ, является членом общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", а с 2012 года занимается добровольческой и волонтерской деятельностью на безвозмездной основе. В октябре 2022 года организовала волонтерскую группу "Сестри4ки.72" для поддержке бойцов СВО, в которой уже больше 120 человек, участвовала в подготовке и отправке 36 гуманитарных конвоев в зону боевых действий, 20 из них с ветеранами пограничниками. Ведет активную работу по координации 43 волонтерских групп. А еще Наталья Анатольевна - автор акции "Сеть Победы руками тюменцев", в которой участвуют уже третий год жители города. Решение о поощрении волонтера нагрудным знаком депутаты приняли в сентябре 2025 года.

"Наталья Анатольевна - замечательный человек! Более десяти лет находится в волонтёрском движении. В дни пандемии она организовала марафон "Мы дома, мы вместе". Ее волонтёрская группа "Сестрички-72" объединила более 120 единомышленниц. С первых дней специальной военной операции Наталья Анатольевна для себя определила, что помощь ближнему - не просто разовая акция, это ежедневный труд, ежедневная деятельность, и она ежедневно помогает со всеми своими единомышленниками нашим бойцам", - прокомментировала награждение председатель тюменской гордумы Светлана Иванова.