Президент России дал старт формированию нового состава Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин 24 февраля инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ: предложения войти в девятый состав ОП РФ он направил 40 гражданам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.

В соответствии с Федеральным законом об Общественной палате размещение данной информации на официальном сайте главы государства считается днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации, который будет работать с 2026 по 2029 год.

В Общественную палату России нового состава войдут 172 члена: 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых указом Президента Российской Федерации, 89 представителей общественных палат субъектов Российской Федерации (включая новые субъекты РФ) и 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.

В течение 30 дней кандидаты из президентского списка должны будут ответить на предложение главы государства. Параллельно в общественных палатах субъектов РФ пройдет процедура выборов представителей региональных палат в ОП РФ.

Напомним, на Общественную палату законом возлагаются задачи по обеспечению учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики.