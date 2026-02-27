Обновленный фильм о Коньке-Горбунке покажут во всех тюменских муниципалитетах

Первый показ на широком экране восстановленного фильма "Конек-Горбунок" 1941 года прошел во Дворце культуры Ишима для более 600 ребят и их родителей, в том числе семей участников СВО. Он дал старт показам этого фильма по всей Тюменской области. Мероприятие было приурочено к празднованию 210-летия со дня рождения великого сибирского сказочника Петра Ершова. Координатор партийного проекта "Единой России" "Путешествие в сказку П. Ершова „Конек-Горбунок“" Андрей Артюхов поприветствовал зрителей вместе с главой Ишима, секретарем городского местного отделения партии Федором Шишкиным.

"Любовь к сказке сохраняется у нового поколения. Поэтому Госфильмофонд России провел реставрацию легендарной ленты авторства режиссера Александра Роу. Зрители получили возможность увидеть фильм именно таким, каким он был впервые показан в июле 1941 года. Уверен, лента по мотивам всемирно известной сказки Ершова понравилась юным жителям Ишима", - отметил Андрей Артюхов.

"Для Ишима Конёк-Горбунок не просто сказочный персонаж, это целая история, на которой выросло не одно поколение земляков. Сказка продолжается благодаря поддержке регионального отделения "Единой России" в рамках партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конёк-Горбунок"", - подчеркнул в свою очередь Федор Шишкин.

Андрей Артюхов поблагодарил за поддержку проекта директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марию Трофимову, члена фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы, регионального координатора партпроекта "Предпринимательство" Эдуарда Омарова и агентство туризма и продвижения Тюменской области.