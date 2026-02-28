С 1 марта тюменские школьники и студенты смогут воспользоваться новыми льготами на проезд в автобусах

АО "ТТС" напомнили тюменцам принцип оплаты, а также о пополнении новыми льготными поездками. Их количество определяется на каждый месяц из расчета двух в день, за минусом праздников, каникул и воскресений. 1 марта на картах "ТТС" студентов появятся 52 льготные поездки, у школьников (с учетом весенних каникул) - 44. Тратить их можно и в выходные дни.

Когда они заканчиваются, льготные карты начинают действовать как "Общепользовательские" с возможностью пересадочного тарифа (то есть одной бесплатной пересадки в течение 60 минут). При этом действует стоимость как при безналичном расчете - 37 рублей.

Льгота остается прежней. Школьники платят 20% тарифа (8,4 руб. за поездку), студенты - 50% (21 руб.), - сообщает Вслух.ру.