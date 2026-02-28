Новые камеры на дорогах Тюменской области начнут работать с 1 марта

На 20 участках автомобильных дорог начнут функционировать новые комплексы фиксации нарушений ПДД. Они будут выявлять нарушения скоростного режима, нарушения правил применения ремней безопасности, нарушения правил пользования водителем мобильным телефоном, езду без включенных фар ближнего света, езду без включенных фар в ночное время суток.

Камеры будут работать на опасных участках дорог:

-Тюмень, ул. Мельникайте, 10

- автодорога Р-254 "Иртыш" Курган—Тюмень 182-й км

- автодорога Р-254 "Иртыш" Курган—Тюмень 177-й км

- автодорога Тюмень—Каменка—граница Свердловской области, 21 км (с. Кулаково)

- автодорога подъезд к р.п. Боровский 1-й км

- автодорога М-12 "Восток" Екатеринбург—Тюмень, 304-й км

- автодорога М-12 "Восток" Екатеринбург—Тюмень 309-й км

- автодорога подъезд к д. Муллаши 3-й км

- автодорога Тюмень —Каменка—граница Свердловской области 32-й км

- автодорога подъезд к п. Подъем 0 км

-автодорога Тюмень—Нижняя Тавда 52-й км

- автодорога Тюмень—Нижняя Тавда 71-й км

- автодорога Тюмень—Нижняя Тавда 77-й км

- автодорога Ялуторовск—Ярково 24-й км

- автодорога Ялуторовск —Ярково 31-й км

- автодорога Петелино—Заводопетровское—Стеклобаза 0 км

- автодорога Р-404 Тюмень—Ханты-Мансийск 249-й км

- автодорога Р-404 Тюмень—Ханты-Мансийск 29-й км

- автодорога Р-402 Тюмень—Омск 171-й км

-автодорога Р-402 Тюмень—Омск 310-й км.