Невролог из Тюмени дал советы родителям, воспитывающим ребёнка с редким заболеванием

Когда в семье появляется ребенок с редким заболеванием, родители часто чувствуют растерянность и страх. Ольга Живаева, врач-невролог реабилитационного центра "Надежда" советует: "На начальном этапе доверяйте только тому, что говорит врач, ставящий диагноз, или официальным ресурсам. Найдите "своего доктора". Вам нужен не просто специалист, а координатор. Это может быть врач в федеральном центре или просто вовлеченный профессионал, который скажет: "Мы не знаем всего, но мы будем разбираться вместе с вами".

Ребенку в первую очередь нужны добрые, спокойные руки родителей и уверенность, что они рядом.

Нужно выстроить реабилитацию так, чтобы ребенок именно жил, а не проходил процедуры. Для этого нужно:

- Индивидуальный маршрут вместо шаблона. Реабилитация должна быть вплетена в интересы ребенка.

- Среда и общение. Ищите кружки, лагеря, сообщества таких же родителей, где дети могут просто быть вместе, играть, общаться.

- Реабилитация для всей семьи. Родителям нельзя выгорать дотла, нужно находить время на свои интересы – это условие качественной помощи ребенку, - сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь ДЛРЦ "Надежда" (г. Тюмень).

Ольга Живаева рассказала также о возможностях центра "Надежда". Именно здесь могут помочь разработать маршрут для реабилитации ребенка: "У нас сильный междисциплинарный подход, - говорит она. - Нет ситуации, когда мы лечим только руку или только ногу. Мы видим за редким заболеванием живого ребенка – с его талантами, характером, желаниями. И работаем как единый механизм. Педиатр не перекладывает ответственность на генетика, а невролог – на реабилитолога. Мы умеем сокращать диагностический путь".