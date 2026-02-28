В Тюмени выставили на продажу бизнес по производству льда

Эксперты платформы Авито составили подборку интересных вариантов бизнеса, выставленных на продажу. Среди них - действующая база отдыха в формате глэмпинга. Проект расположен в природной зоне и ориентирован приём гостей круглый год. База включает несколько гостевых домиков, баню, оборудованные зоны отдыха, спортплощадки и водоем. Земля находится в собственности, что позволяет еще увеличить количество домиков и развивать новые направления семейного отдыха. Стоимость готового бизнеса - 29 млн рублей.

Вариант подешевле - арена виртуальной реальности с полностью оборудованным пространством. Здесь можно играть в командные игры, проводить турниры, организовывать события. Внутри — игровая зона, лаунж-пространство и комплект техники для одновременного участия нескольких игроков. Цена вопроса - 6 млн рублей.

Предприятие по производству пищевого льда давно существует на рынке, клиентская база наработана - это сфера общественного питания и розница. Будущему владельцу предлагают оборудование для производства льда и транспорт для доставки. Стоимость проекта - 5 млн 500 тыс. рублей, - сообщает Тюменская линия.