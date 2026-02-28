Тюменский депутат Алексей Салмин дал неоднозначную оценку современным подросткам

Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин признал, что поколение меняется, и призвал не поддаваться панике "всепропальщиков". Но и не закрывать глаза на новые угрозы.

По словам Салмина, главная беда сегодня – подмена реального воспитания виртуальным. Если раньше подростки портили здоровье алкоголем и сигаретами, то сейчас их "зомбируют" гаджеты. Однако в физическом плане молодежь стала здоровее.

– И в моем поколении ребята 15–16 лет употребляли алкоголь и курили, и сейчас ребятишки 12–13 лет злоупотребляют телефоном. Инструменты поменялись. Но общество очевидно здоровеет: потребление алкоголя резко снизилось, в каждом дворе – спортплощадки, – говорит он.

Политик уверен: в инцидентах с детьми (стрельба в школах, нападения) виновата не школа, а семья. Если родители устраняются, ребенка "хватает" улица или деструктивный контент в Сети. При этом абсолютной безопасности, даже при тотальном контроле, не добиться – соблазны будут всегда, их можно лишь минимизировать.

Особую тревогу у депутата вызывает размытие ролей. По его мнению, девочек перестали воспитывать как будущих матерей, а мальчики теряют мужской стержень, потому что отцы не вовлекают их в "свою орбиту" – гараж, ремесло, общее дело, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Я не стесняюсь сказать девочке с сигаретой: "Это безотцовщина". Даже если отец формально есть, значит, функция отца потеряна. За девочкой надо следить, беречь ее, – сказал Салмин.