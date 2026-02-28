В Тюменской области вырос интерес к разработчикам программ и чат-ботов

Спрос на обучение по IT-направлениям в Тюменской области вырос более чем на 29 % за год. Больше всего тюменцы интересовались повышением квалификации в этой сфере: спрос на программы вырос в 5,5 раза по региону и 5,7 раза - по Тюмени, сообщают аналитики Авито Услуги.

Среди специализаций заметный прирост показало программирование: +51 % по области и +54 % в Тюмени. По словам экспертов, это направление уже много лет остается востребованным на рынке.

Чаще всего тюменцы выбирали формат групповых занятий, при этом индивидуальные форматы тоже показали прирост - + 12 % по области и 33 % в Тюмени.

Вместе с обучением вырос спрос и на профессиональные IT-услуги. Желающих заказать диагностику сетевого оборудования стало втрое больше за год, настройку серверов - вдвое. Востребованность услуг системного администратора по области выросла на 33 %, - сообщает Тюменская линия.